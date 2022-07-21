Омбудсмены Армении и РФ обсудили вопросы взаимодействия

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 21 июля провела встречу в формате видеоконференцсвязи с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Армении, в ходе встречи Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила проблемы армянских семей, въезжающих на территорию Российской Федерации через российско-украинскую границу, а также усилия и поддержку, оказываемые УПЧ РФ в решении этих проблем.

Г-жа Григорян, поблагодарив г-жу Москалькову за проделанную важную работу, представила коллеге текущую деятельность офиса омбудсмена Армении, в частности, результаты встреч с семьями находящихся в плену военных и гражданских лиц, а также с семьями пропавших без вести.

Омбудсмен Армении попросила помощи уполномоченного по правам человека Российской Федерации в вопросе обеспечения возвращения удерживаемых в Азербайджане военнопленных и гражданских лиц, а также предоставления информации семьям пропавших без вести.

Были достигнуты договоренности об укреплении существующих многосторонних площадок сотрудничества, а также о разработке нового формата более расширенного сотрудничества.

Г-жа Москалькова пригласила омбудсмена Армении принять участие в ежегодном заседании Евразийского альянса омбудсменов, которое состоится в Москве в конце ноября. Кристине Григорян приняла приглашение.