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В Испании три человека погибли после ранений на забегах с быками

В Испании три человека погибли после ранений на забегах с быками

Три человека погибли в результате травм, полученных в ходе забегов с быками во время традиционных гуляний в испанском автономном сообществе Валенсия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, все пострадавшие были доставлены в больницы, где впоследствии умерли от полученных ранений. Среди погибших - турист из Франции.

Помимо традиционной корриды, в королевстве регулярно устраивают забеги с быками. Во время летних каникул во многих деревнях и небольших городках королевства проходят гулянья, где быков выпускают из загонов на улицы, а люди бегают от них.


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