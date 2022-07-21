В ВОЗ сообщили о 14 тыс. случаев заражения человека оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 70 странах, - отметил он. - Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке. Большинство случаев зарегистрировано в Европе, преимущественно среди мужчин, которые имели половые контакты с представителями своего пола".

"Хотя в некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в других государствам число случаев стало увеличиваться, - сказал глава ВОЗ. - На прошлой неделе в шести странах были зарегистрированы первые случаи заражения оспой обезьян. В некоторых странах осложнен доступ к диагностике. Во многие страны ВОЗ направляет тесты".

В любом случае, заметил Гебрейесус, самым важным инструментом для борьбы со вспышкой является распространение информации. "Чем больше информации, тем лучше люди могут защитить себя", - подчеркнул он.