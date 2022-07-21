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Президент Италии распустил парламент

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила канцелярия главы государства.

Перед этим он принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", — завили в Квиринальском дворце.

Досрочные парламентские выборы должны пройти через 60-70 дней после декрета. Точную дату выборов определит совет министров страны, который соберется на заседании вечером.

На прошлой неделе Мари Драги заявил о решении покинуть пост премьера, несмотря на то что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего он заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.

Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.


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