Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила канцелярия главы государства.

Перед этим он принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", — завили в Квиринальском дворце.

Досрочные парламентские выборы должны пройти через 60-70 дней после декрета. Точную дату выборов определит совет министров страны, который соберется на заседании вечером.

На прошлой неделе Мари Драги заявил о решении покинуть пост премьера, несмотря на то что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего он заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.

Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.