Европейские индексы - 21-07-22

МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.27% и составил 13246.64 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 6201.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 7270.51 пункта, а российский RTSI снизился на 3.93% и составил 1142.18 пункта.