Президент Южной Кореи заявил, что КНДР готова к проведению ядерных испытаний

Власти КНДР готовы в любое время провести ядерные испытания, для этого необходимо лишь решение руководства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

"Мы считаем, что они были полностью готовы и могли провести [ядерные испытания] в любой момент, если бы решили, начиная с моей инаугурации, а не только в конце этого месяца", - приводит агентство Yonhap слова южнокорейского лидера. Церемония вступления в должность Юн Сок Ёля состоялась 10 мая.

Как поясняет агентство, президент ответил на вопрос журналиста, который ссылался на заявление министерства обороны США. "По нашим оценкам, Северная Корея подготовилась к проведению ядерного испытания на полигоне Пхунгери до конца этого месяца", - привела газета Chosun Ilbo комментарий Пентагона.

Ранее представители США и Республики Корея утверждали, что ядерные испытания могли бы состояться во время визита американского президента Джо Байдена в Сеул в мае.