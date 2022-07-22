СМИ: новым премьер-министром Шри-Ланки стал Динеш Гунавардена

Бывший министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Шри-Ланки Динеш Гунавардена назначен новым главой правительства островного государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ланкийский новостной портал News First.

"Динеш Гунавардена приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки в пятницу в присутствии президента Ранила Викрамасингхе в здании правительственной канцелярии в Коломбо", - указало издание. Это первое назначение, проведенное новым президентом в первый день его пребывания в должности.

Бывший премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял в четверг президентскую присягу и официально стал главой островного государства.