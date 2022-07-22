Мэр Гюмри представил реализуемые работы: субвенционные программы и культурные мероприятия

20 августа в Гюмри пройдет Фестиваль пива, а 27-го культурная столица республики отметит День Гюмри. В обоих случаях в городе не будет недостатка гостей, сегодня все городские пансионы и отели уже бронируют номера на эти дни. Мэр Гюмри Вардгес Самсонян представил «Арменпресс» проводимые в Гюмри работы и предстоящие дела.

«Гюмри в последние годы стал туристическим центром, но это не значит, что все проблемы в Гюмри решены. Дел еще много: трущобы, плохие улицы, безработица.

На данный момент в Гюмри реализуются масштабные проекты уличного строительства. Мэр Вардгес Самсонян, представляя эти работы, сообщил, что в этом году в программы субсидирования включены 22 улицы. Из первоначально предложенной суммы в 2 млрд 95 млн драмов 5 компаний, выполняющих работы, привлекли 1 млрд 969 млн драмов, в результате чего было сэкономлен. 55 % этой суммы приходится на долю общины, 45 % - на государство.

В рамках программы субсидирования реализуется программа теплоизоляции зданий Анийского и Мушского районов, закуплено новое оборудование. Завершается капитальный ремонт парка и сквера у вокзала. По той же программе субсидий планируется отремонтировать 14 квартир, принадлежащих муниципалитету Гюмри, и передать их бездомным семьям, проживающим в домиках. Квартиры будут переданы бенефициарам в безвозмездное пользование без уплаты арендной платы. Но муниципалитет Гюмри сохранит за собой право собственности на эти квартиры», - отметил мэр, добавив, что наряду с этими работами также проводятся работы по внутренней отделке детских садов, в рамках реализуемой Фондом территориального развития программы социальных инвестиций и местного развития строится новый детский сад. На строительство здания выделено около 245 млн драмов, из которых около 24 млн драмов - вклад общины. Детский сад рассчитан на 75 мест.

Работы в городе ведутся и на средства Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и KFW.

Различные компании уже приступили к строительству частного жилья и гостиниц. «Есть много предложений, многих интересует перспектива строительства отелей в разных частях Гюмри, и есть реальная потребность в новых отелях. Проблемы бывают ощутимы особенно в праздничные дни», - отметил мэр города.

Коснувшись самой болезненной для Гюмри проблемы - домиков, Вардгес Самсонян сообщил, что последняя перепись населения показала, что на данный момент в городе насчитывается около 2 700 домиков. Их не становится больше, существующие инвентаризируются. «Их количество не увеличивается, все 14 социальных квартир мы сдадим жителям домиков, после чего домики будут снесены. Кстати, в 500 домиках уже не живут», - сообщил мэр.

Для решения проблемы безработицы поступили предложения от предпринимателей, муниципалитет выразил готовность оказать помощь в выделении им территорий.