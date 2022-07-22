Reuters: очевидцы сообщили об интенсивной стрельбе на армейской базе в предместье Бамако

Интенсивная стрельба была слышна на армейской базе вблизи столицы Мали Бамако. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, через час после начала стрельба стихла. Дополнительных данных о происходящих событиях пока нет.

Республика Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.