Польша купит у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков

Польша намерена купить у Южной Кореи 180 танков и 48 истребителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в интервью порталу "Сети".

"Уже в этом году к нам прибудут первые экземпляры, всего в первой партии должно быть 180 танков", - сказал Блащак. Министр уточнил, что речь идет о танках К2 и истребителях FA-50 южнокорейского производства.

Блащак отметил, что детали сделки были оговорены во время его визита в Сеул. "Я был в Сеуле, - сказал он. - Это сотрудничество идет очень хорошо".

Танк К2, называемый "Черной пантерой", является основным боевым танком армии Южной Кореи. Он был принят на вооружение в 2014 году. В 2022 году на вооружении южнокорейской армии находится около 150 "Черных пантер".