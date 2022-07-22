МАГАТЭ прокомментировало постепенный отказ Ирана от обязательств

Постепенный отказ Ирана от взятых на себя обязательств по ядерной программе не подразумевает, что Тегеран занимается созданием ядерного оружия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Pais.

"Существовала правовая база, которая подразумевала для Ирана ряд добровольных ограничений, которые были частью Совместного всеобъемлющего плана действий", - отметил Гросси. По его словам, после того, как экс-президент США Дональд Трамп решил отказаться от соглашения, "Иран постепенно и последовательно отказывается от различных взятых на себя обязательств". "Сегодня мы имеем ядерную программу, которая колоссально выросла, намного по сравнению с тем, что было в 2015 году, - сказал гендиректор. - Это не означает, что Иран делает ядерное оружие, но ни одна страна, не имеющая военных разработок, не обогащает [уран] на таком уровне, на 60%".

"Поэтому мы находимся в очень сложной ситуации, потому что Иран не только решительно и ускоренно продвигается вперед, но и одновременно с этим снижает видимость МАГАТЭ во всех этих областях, - пояснил Гросси. - И это то, что, на мой взгляд, представляет собой деликатную ситуацию, помимо других вопросов".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.