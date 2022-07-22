Более 1,7 тыс. человек погибли от аномальной жары в Испании и Португалии

Более 1,7 тыс. жителей Испании и Португалии погибили от аномально высокой температуры воздуха. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, которое было опубликовано в пятницу на сайте организации.

"Сотни тысяч людей погибли от экстремально высоких температур за последние десятилетия, а на длительные периоды жары часто приходятся еще и лесные пожары. В этом году только в Испании и Португалии мы уже стали свидетелями более 1,7 тыс. бессмысленных смертей в связи с жаркой погодой", - говорится в документе.

По словам Клюге, лесные пожары "распространились с юга Европы даже на север Скандинавии". Он напомнил, что на этой неделе пожары уничтожили 41 дом в Лондоне, хотя "сезон палящего летнего зноя" достиг лишь своей середины.

ВОЗ призвала все национальные и местные органы власти готовиться к температурным рекордам. "Было доказано, что оперативные и комплексные планы действий по борьбе с жарой спасают жизни и повышают жизнестойкость общества и людей в условиях экстремальных температур", - подчеркивается в заявлении.