В Грецию направляются две бригады норвежских специалистов для тушения лесных пожаров

Директорат по общественной безопасности и чрезвычайным ситуациям Норвегии направляет две бригады специалистов в Грецию для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении ведомства, распространенном в пятницу.

"Норвежские пожарные бригады помогут греческим коллегам в тушении пожаров, а также обменяются с ними опытом", - говорится в тексте.

Крупный природный пожар возник на горе Пендели в пригороде Афин. Его тушением занимаются 485 пожарных на 120 автомобилях. За два дня сгорели несколько подстанций, 120 опор линий электропередач и несколько километров кабеля. Из опасных районов эвакуированы 600 человек, без света остаются 5 тыс. предприятий и домохозяйств.