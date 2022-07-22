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Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали соглашение

Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали соглашение

Футбольный клуб «Урарту» и защитник Жирайр Маргарян подписали трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2022/23.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, футболист пополнил состав клуба в марте 2022 года, на правах аренды перейдя из украинского «Вереса».

“Желаем Маргаряну множества побед и ярких эмоций в составе «Урарту»”,- говорится в релизе клуба.


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