В Стамбуле состоялась встреча министров обороны РФ и Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в пятницу в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, Шойгу прибыл в Турцию с целью участия в церемонии подписания соглашения по зерновому вопросу, который позволит организовать вывоз продовольственных товаров и зерна из черноморских портов Украины и России.

Встреча глав оборонных ведомств состоялась в резиденции «Календер».

Акар и Шойгу обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, в том числе обеспечения безопасности в регионе.

Турецкий министр вновь подчеркнул необходимость скорейшего обеспечения режима прекращения огня в Украине.

Акар поблагодарил Шойгу за усилия в обеспечение безопасной транспортировки зерна и продовольственной продукции через Черное море.