На встречах с делегацией Европарламента в Ереване обсуждены текущие региональные развития

Делегация во главе с председателем Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером находится с региональным визитом в Армении. Как сообщает Арменпресс, в ходе пресс-конференции председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян заявил, что 22 июля в Ереване состоялись встречи Дэвида Макаллистера с премьер-министром Николом Пашиняном, председателем НС Аленом Симоняном, вице-спикером НС.

По словам Агаджаняна, делегация во главе с Дэвидом Макаллистером также встретилась с представителями всех трех политических фракций, представленных в Национальном Собрании.

«В ходе встреч были обсуждены актуальные региональные вопросы, в частности, региональные развития в послевоенный период в контексте армяно-азербайджанских отношений, армяно-турецких отношений, а также связанные с этими процессами проблемы и возможные пути их решения.

Была также констатирована позитивная деятельность и влияние Европарламента на данные процессы, в частности, отмечены и подчеркнуты конкретные заявления и резолюции, касающиеся армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, заявление Европарламента относительно военнопленных, и армянская сторона их зафиксировала и благодарна нашим партнерам за эту принципиальную и объективную позицию», - сообщил Эдуард Агаджанян.