Армения и Иран не нуждаются в совете Турции: иранский парламентарий

Председатель Комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Шахрияр Гейдари выступил с заявлением относительно армяно-иранской границы, подчеркнув, что Иран и Армения не нуждаются в совете какой-либо третьей стороны, в том числе Турции, в вопросе границ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRIB, эти слова Шахрияр Гейдари сказал в контексте слов верховного духовного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи, адресованных президенту Турции.

“Как заявил духовный лидер, Исламская Республика Иран не допустит, чтобы граница между Ираном и Арменией была заблокирована”, - подчеркнул Гейдари.

Указав на стратегическое положение Республики Армения, иранский парламентарий сказал, что оно создало множество проблем для Армении, одной из которых является конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Однако, по мнению Шахрияра Гейдари, проблема должна быть решена серьезно и дипломатическим путем.

“Иран всегда считал, что две страны должны урегулировать вопрос политическим путем. Некоторые внерегиональные силы хотят создать коридор, ведущий в Нахиджеван, через территорию Армении, чтобы оттеснить Иран на обочину, но Армения и Иран подчеркивают, что территориальная целостность стран региона должна быть сохранена. У нас с Арменией общая граница протяженностью 47 км, часть которой проходит по реке Аракс, и мы ни в коем случае не допустим нарушения этих границ.

Граница Ирана и Армении всегда была в безопасности, обе страны стремятся к ее безопасности и предотвращению любых незаконных перевозок и посягательств на границу, и нам не нужны советы какой-либо третьей стороны, как, например, Турции”, - заявил Шахрияр Гейдари.

19 июля духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял президента Турции Эрдогана, подчеркнув, что Исламская Республика Иран будет выступать против политики блокирования границы между Ираном и Арменией. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным духовный лидер Ирана подчеркнул, что Иран не потерпит политики и программ, ведущих к закрытию границы между Ираном и Арменией.