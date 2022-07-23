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Спасатели доставили в безопасное место 2 гюрзы, 3 полоза и 1 гадюку

Спасатели доставили в безопасное место 2 гюрзы, 3 полоза и 1 гадюку

В Национальный  центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения с 21 по 23 июля поступило 6 звонков о змеях, замеченных в разных частях республики.  

Как передает Арменпресс, из МЧС сообщают, что змеи были замечены, в частности, в городах Абовян Котайкской области, Масис и Арташат Араратской области.

Прибывшие на место спасатели поймали 2 гюрзы, 3 сани, 1 гадюку и перевезли в безопасное место.


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