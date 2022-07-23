Президент Армении принял министра территориального управления и инфраструктур
13:14, 23 Июль 2022
Президент Армении Ваагн Хачатурян принял министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, министр Саносян представил президенту текущее состояние строительства автомагистрали «Север-Юг», в частности, проводимые на участке дороги Сюникской области работы.
В ходе встречи Гнел Саносян проинформировал президента Хачатуряна о работах по строительству высоковольтной линии Иран-Армения.
Собеседники также обменялись мнениями о возможностях и проблемах строительства новой АЭС.
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