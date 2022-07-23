Все руководители Китая прошли вакцинацию препаратами национального производства

Государственные и партийные руководители Китая прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь отметил на пресс-конференции, что они использовали только препараты национального производства.

"Все лица, занимающие руководящие партийные и государственные должности нашей страны, прошли вакцинацию от COVID-19. Кроме того, во всех случаях вакцинация проводилась препаратами национального производства", - сказал он.

"Это в полной мере отражает то высокое значение, которое наши руководители придают противоэпидемиологической работе, а также их высокую степень доверия национальным вакцинам", - добавил чиновник.

Он отметил, что к настоящему времени три китайских вакцины были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Цзэн Исинь указал, что китайские препараты также были допущены к применению регуляторами более 100 стран мира, а лидеры 30 государств заявили о том, что привились вакцинами из КНР.