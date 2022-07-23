В России за сутки госпитализировали 1200 больных COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1200 человек с COVID-19, это на 2,8% больше, чем накануне. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 23 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1200 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

За сутки в стране выздоровели 4803 человека, на 2,5% больше в сравнении с 22 июля.

"Выявлено 6953 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.