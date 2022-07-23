Патрульная служба по случаю Вардавара перейдет на усиленный режим работы

По случаю праздника Вардавар подразделения Патрульной службы Еревана и Ширакской и Лорийской областей с 24 июля перейдут на усиленный режим работы.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил начальник Патрульной службы, полковник полиции Артур Умршатян.

«Призываем строго соблюдать не только правила дорожного движения, но и правила совместного проживания. Сотрудники Патрульной службы будут последовательно реагировать на любое нарушение общественного порядка. Мы призываем вести себя исключительно в рамках закона, чтобы праздник прошел без инцидентов. В данном деле важно, чтобы каждый из нас осознавал свои права и уважал закон», — говорится в заявлении.

Патрульная служба поздравила с праздником Преображения Господня (Вардавар), который в этом году отмечается 24 июля, и пожелала всем гражданам благополучного дня без инцидентов.