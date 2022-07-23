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Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начинает борьбу в рамках Чемпионата Европы

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начинает борьбу в рамках Чемпионата Европы

Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начинает борьбу в рамках Чемпионата Европы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации баскетбола, 24-31 июля сборная Армении до 18 лет в Сан-Марино примет участие в матчах подгруппы B дивизиона C чемпионата Европы.

Под руководством Арутюна Есаяна в Сан-Марино выехали баскетболисты Тигран Мкртумян, Карен Меликян, Ваан Саркисян, Гор Симонян, Микаел Минасян, Араик Геворгян, Марат Микаелян, Юра Меликян, Самвел Геворгян, Гарник Хачатрян, Рома Сарибекян, Артур Абрамян.

В тренерский штаб входит также Давид Хачатрян.


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