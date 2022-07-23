На территории Армении температура воздуха понизится на 3-5 градусов

На территории Армении после полудня с 23-28 июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

С 23-24 июля температура воздуха понизится на 3-5 градусов.

В городе Ереван днем 23-го, с 25-28 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 24-го июля в отдельных районах города возможен кратковременный дождь с грозой. В вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.