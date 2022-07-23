Талибы закупят в Иране 350 тысяч тонн нефти

Министерство финансов правительства "Талибан" объявило о достигнутом с Ираном соглашении о закупке 350 тысяч тонн нефти из этой страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

В опубликованном Минфином бюллетене говорится, что в переговорах с иранской стороной в Тегеране принимали участие члены совместной делегации государственной нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и департамента норм и стандартов.

В ходе этой поездки с иранской акционерной компанией был подписан контракт на закупку 350 тысяч тонн нефти, и в ближайшие дни начнется процесс ее импорта в Афганистан, говорится в сообщении.

Кроме того, во время этой поездки делегация "Талибана" обсудила с иранскими официальными лицами закупку, качество, цену и транзит нефтепродуктов, а также предоставление необходимых условий.

В информационном бюллетене также говорится, что талибы и иранские власти договорились о создании совместного комитета по межправительственным контрактам, продолжении строительства нефтепроводов, строительстве совместных нефтеперерабатывающих заводов и реализации долгосрочных контрактов.