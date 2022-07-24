На территории Армении температура воздуха постепенно увеличится на 5-8 градусов

В долинах и предгорных зонах Армении будет сохраняться повышенная пожароопасная ситуация.

На территории Армении после полудня с 24-29 июля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер восточный с порывами до 2-5 м/с. В Армавире, в предгорьях Арагацотна и Котайка в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Днем 24 июля температура воздуха понизится на 2-3 градусов, 26-29 температура воздуха постепенно увеличится на 5-8 градусов.

В городе Ереван вечером 24 июля в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. 25-29 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.