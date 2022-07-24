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Спасатели нашли пропавшего в Анкаване трехлетнего ребенка

Спасатели нашли пропавшего в Анкаване трехлетнего ребенка

Возле дома отдыха Ani Resort в Анкаване спасатели нашли пропавшего 24 июля трехлетнего ребенка. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Ранее МЧС сообщало, что 24 июля в 13:48 в Котайкский региональный центр кризисного управления поступило сообщение о пропаже 3-летнего ребенка в селе Анкаван.


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