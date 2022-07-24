Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начала с победы выступления на Чемпионате Европы
16:44, 24 Июль 2022
Сборная Армении по баскетболу до 18 лет начала свои выступления в подгруппе «В» дивизиона «С» Чемпионата Европы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации баскетбола, в первом матче сборная Армении обыграла сборную Гибралтара со счетом 81-64.
Самым результативным игроком сборной Армении стал Гор Симонян, набравший 17 очков.
Второй матч сборная Армении проведет 26 июля, соревнуясь со сборной Молдовы.
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