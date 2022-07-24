Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Как передает Арменпресс со ссылкой ТАСС, о принятии соответствующего решения он заявил в субботу на брифинге.

"У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил, - сказал он. - По этим причинам я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе".

Ранее чрезвычайный комитет ВОЗ на своей второй встрече, состоявшейся 21 июля, не смог достичь консенсуса по данному вопросу.

По данным главы организации, "в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти". "Риск [распространения] оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий, - подчеркнул он. - Также существует явный риск дальнейшего международного распространения, хотя вероятность того, что вспышка приведет к препятствиям в международных передвижениях, на данный момент остается низкой".