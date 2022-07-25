Советник лидера Ирана сравнил политику России и США в мире

Россия проводит более мудрую политику в мире, чем Запад и США, как передает Арменпресс, об этом заявил интервью газете Kayhan Али советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велояти.

По его словам, Москва и Пекин ведут себя как союзники Тегерана, не раз занимав иранскую сторону в противостоянии западным странам.

"Действительно, ни Россия, ни Китай не подписывали с нами договор о дружбе и братстве, они, как и все, действовали исходя из своих интересов, но разве не очевидно, что их политика была мудрее той, которую проводит Запад", — высказался Велояти.

По его словам, Восток "твердо встал на ноги", что можно сказать о России, Индии и Китае.

"Сейчас в Азии возникают три важных центра силы, Иран, Россия и Китай, которые независимы и противостоят идеологии экспансии и однополярного мира, исповедуемой Западом и США", — отметил советник лидера Ирана.

Велояти также отметил важность развития отношений с Москвой.