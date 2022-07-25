В Армении необходимый объем сельскохозяйственных культур до конца года будет пополнен поставками из РФ

Заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян представил в Евразийскую экономическую комиссию востребованность на некоторые сельскохозяйственные продукты в 2022 году.

Как передает «Арменпресс», Министерство экономики РА сообщает, что в результате обсуждений членами совета Евразийского экономического союза были утверждены индикативные балансы спроса и предложения отдельных сельскохозяйственных товаров РА в 2022 году, сформированные совместно с представителями уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза.

По прогнозам, объем потребления пшеницы в РА в 2022 году составит 377 000 тонн. В целях обеспечения продовольственной безопасности на внутреннем рынке республики необходимый объем данной культуры будет восполнен до конца года за счет увеличения поставок из Российской Федерации до 275 000 тонн. Аналогичная ситуация с ячменем и кукурузой, соответственно будет увеличено до 43 000 и 60 000 тонн.

Внутренний спрос на подсолнечное масло в РА в 2022 г. прогнозируется в пределах 27 000 тонн. До конца года необходимый объем потребления подсолнечного масла полностью будет обеспечен за счет поставок из Российской Федерации.