Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении познакомит гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с музыкой страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля в понедельник.

По информации организаторов, программа участников фестиваля из Армении будет наполнена национальными песнями и мотивами. В частности, оркестр исполнит "Весну" из балета "Гаянэ" (композитор Арам Хачатурян), народный танец "Алашкертский кочари" под аккомпанемент дудука и дгола, "Ддма джаз" (народная музыка в обработке Мартына Вардазаряна).

"Кроме того, коллектив из Армении сыграет для гостей фестиваля песни "Я уже видел себя" (музыка Шарля Азнавура) и "Дорогие мои москвичи" из кинофильма "Покровские ворота" (музыка Исаака Дунаевского)", - рассказали в дирекции, подчеркнув, что оркестр под руководством подполковника Айка Григоряна и дирижера майора Артака Симоняна поддерживает тесное творческое взаимодействие с музыкальными и творческими коллективами, молодыми авторами и исполнителями Армении.

Оркестр Главного штаба Вооруженных сил Армении был создан в 1992 году. За это время он принял участие более чем в двух тысячах мероприятий, среди которых Международный фестиваль военных оркестров в Санкт-Петербурге в 2008 году, Международный фестиваль военных оркестров в городе Экше (Швеция, 2010 год). В феврале 2019 года оркестр обеспечил музыкальное сопровождение международной выставки вооружения IDEX 2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Впервые в фестивале "Спасская башня" оркестр принял участие в 2017 году, через два года коллектив стал участником фестиваля "Спасская башня на Сахалине".

В 2022 году фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади в Москве.