В Армении в течении последней недели подтверждено 965 случаев заболевания Covid-19

В Армении с 18 по 24 июля проведено 6 158 тестирований, подтверждено 965 случаев заболевания COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 7 летальных случаев.

Количество выздоровевших за этот период составляет - 547. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 1 144 пациента.

Всего в Армении проведено 3 млн 154 685 тестирований, подтверждено 425 365 случаев заболевания Covid-19.

Количество выздоровевших составляет 413 901 человек, летальных исходов - 8 633.