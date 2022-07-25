Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления сделки
13:34, 25 Июль 2022
Тегеран не возобновит работу камер наблюдения на своих ядерных объектах до подписания договора, касающегося иранского атомного досье. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Камеры наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после 2015 года [на иранских объектах], не будут работать, пока не будет возобновлена ядерная сделка", - указал Эслами, слова которого привел телеканал Al Hadath.
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