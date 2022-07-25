«Отелло» Верди возвращается в концертный зал «Арам Хачатурян» со звездным составом

28 июля Национальный филармонический оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Эдуард Топчян) представит оперу Верди «Отелло» в исполнении мировых оперных звезд с участием Национального академического хора Армении и Профессиональной школы сохранения голоса Еревана. Как сообщили «Арменпресс» в филармоническом оркестре, партии Отелло исполнит Арсен Согомонян, Дездемоны - Лиана Алексанян, Яго - Владислав Сулимский.

«Отелло» - одно из высших достижений оперного жанра Верди, одно из лучших произведений мировой классической оперы. Композитор сумел передать истинный дух шекспировской трагедии, хотя по законам музыкальной драмы здесь отсутствует ряд сцен. В опере события развиваются насыщеннее и быстрее, контраст между персонажами и драматическими ситуациями резче. Эта музыкальная трагедия потрясает своей правдивостью и глубиной человеческих характеров. Музыкальные образы Отелло, героя и воина, страстного, любящего мужа, человека доверчивого и одновременно безумного в своей ярости, кроткой и чистой Дездемоны и вероломного Яго, нарушающего все нравственные законы, представлены с необычайной рельефностью и мощным драматизмом.

Хоровые части дополняют характеры главных героев, выражая отношение к ним народа. Важную роль в опере играет оркестр, который с исключительным богатством психологических тонов передает эмоциональную атмосферу событий.

Отмечается, что наш соотечественник Арсен Согомонян, выступая в роли Отелло, исполнял ее около двадцати пяти раз в лучших оперных театрах мира. Голос Согомоняна - редкий, героический тенор, и он - один из самых востребованных оперных певцов в драматическом теноровом репертуаре.

Лиана Алексанян, которая исполнит роль Дездемоны, - одна из самых ярких сопрано своего поколения. Она блестяще выступает в Ла Скала в Милане, в Колоне в Буэнос-Айресе, на сценах лучших оперных театров и концертных залов Италии, Германии, Китая и Южной Кореи. Исполнитель Яго - номинант на премию «Грэмми» (2009), известный российский баритон, лауреат многих международных конкурсов Владислав Сулимский. Сулимский - один из ведущих драматических баритонов в современном мире, особенно известен своим исполнением сложных драматических баритоновых партий Верди.

Партию жены Яго исполнит меццо-сопрано Белла Амарян, Кассио - тенор Тигран Акопян, Родриго - Айк Тонгурян (тенор), Лодовико -Айк Тигранян (бас), Монтано - Ашот Гантарджян (баритон).

Национальный филармонический оркестр Армении под руководством маэстро Топчяна «Отелло» исполнил и на закрытии концертного сезона 2018/2019.