Премьер-министром Кувейта стал сын эмира

Сын эмира Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах назначен на пост премьер-министра страны в соответствии с указом главы государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник кувейтское издание Al-Jаrida.

Назначенному главе правительства вменяется в обязанность сформировать новый кабинет и предоставить список новых министров на утверждение главе государства. Сообщается, что указ о назначении нового премьер-министра был подписан эмиром Кувейта в воскресенье вечером.

Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах родился в 1956 году. Свою политическую карьеру он начал в министерстве внутренних дел, а после того, как его отец стал эмиром Кувейта, был назначен заместителем главы Национальной гвардии. В предыдущем правительстве шейх Ахмед занимал должность заместителя премьер-министра.