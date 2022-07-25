СМИ сообщили о прибытии на Украину британских гаубиц L119

Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Видео, на котором запечатлена перевозка артиллерийских орудий, в понедельник распространило издание "Страна".

Как утверждает издание, гаубицы уже прибыли в зону боевых действий.

Британская 105-миллиметровая гаубица L119 может доставляться вертолетами или перебрасываться с помощью парашютов. Максимальная дальность стрельбы из нее составляет 13,7 км, передает Арменпресс.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что британское командование планировало передать Украине гаубицы L119. В свою очередь, на прошлой неделе издание "Страна" сообщило, что в пакет военной помощи от Великобритании войдут 36 таких орудий.