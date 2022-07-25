CNN включил Армению в лучшие туристические направления мира
15:01, 25 Июль 2022
В рамках своей серии путешествий авторитетный американский CNN выделил 23 лучших в мире туристических направлений и маршрутов, включив в список и Армению.
Как сообщает «Арменпресс», часть об Армении называется «Армения и Шелковый путь».
Подчеркивается, что в Армении одни из лучших в Европе маршрутов.
«11-дневное путешествие «Армения и Шелковый путь» проходит по лучшим маршрутам, охватывая охраняемые ЮНЕСКО монастыри Санаин и Ахпат, проходя по известняковым пикам и густым лесам, предлагая возможность пешего туризма в горах Гегама и восхождение на самую высокую гору страны, на Арагац», - говорится в публикации.
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