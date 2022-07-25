Британские СМИ информируют читателя о любых минимальных победах армии Украины, уделяя куда меньше внимания успехам российских войск. Как передает Арменпресс, такое мнение высказал на страницах газеты The Times обозреватель издания Род Лиддл.

"Любое заявление со стороны украинского политика, каким бы бредовым оно ни было ("Путин только что пережил покушение"), воспринимается за чистую монету, включая оценки убитых солдат с обеих сторон. Самые маленькие победы украинцев получают огромное освещение, значительные успехи русских как-то меньше", - написал Лиддл, по мнению которого британским читателям не говорят всей правды о конфликте на Украине.