СНБ раскрыла случай сокрытия доходов и неуплаты налогов в особо крупных размерах

Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай сокрытия доходов и неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, управляющий и другие ответственные лица компании (ООО), которая является арендатором ярмарки «Вернисаж», расположенной по адресу г. Ереван, ул. Бузанди 1/5, и другие ответственные лица, по предварительному согласованию, в период 2019-2022 гг. предоставляли павильоны на территории ярмарки по 1000 драмов за погонный метр в сутки для фактической субаренды различным физическим и юридическим лицам.

Однако некоторым из субарендаторов вообще не были выданы кассовые чеки, а другим при получении арендной платы 1000 драмов наличными давали чеки о получении арендной платы в размере 500 драмов, тем самым скрывая реальный оборот компании и представляя в Комитет государственных доходов Армении искаженные показатели.

В результате указанных действий компания не уплатила в госбюджет налоги в особо крупных размерах - всего 233,5 млн драмов.

По факту возбуждено дело по пп. 1 и 2 ч. 3 ст. 290 УК Армении.