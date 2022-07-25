Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июль 2022

Азиатские индексы выросли - 25-07-22

Азиатские индексы выросли - 25-07-22

ТОКИО, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.77% и составил 27699.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.65% и составил 1943.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.60% и составил 3250.39 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 20562.94 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]