СБ ООН обсудит 29 июля ситуацию в Украине

Совет Безопасности ООН соберется 29 июля на заседание по Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной дополненной программе работы СБ на июль.

Предполагается, что будет обсуждаться реализация достигнутых 22 июля в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений.