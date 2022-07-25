В аэропорту Кишинева провели эвакуацию после сообщения о взрывном устройстве

Эвакуация персонала и пассажиров была произведена в аэропорту Кишинева после сообщения о взрывном устройстве в понедельник. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки.

"Поступило новое сообщение о взрывном устройстве. Все люди были эвакуированы, на месте работают специализированные службы", - сказала Новицки.

В июле в Молдавии существенно активизировались телефонные террористы, сообщения о минировании поступают практически каждый день. В некоторые дни они приходят десятками. Каждый раз правоохранителям приходится эвакуировать людей и проводить проверку. Молдавская прокуратура считает, что за массовой рассылкой таких сообщений стоит цель дестабилизации ситуации в стране. Согласно молдавским законам, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы или штраф примерно до 42 тыс. леев (около $2,2 тыс.).