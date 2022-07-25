Зерновые договоренности в Стамбуле не запрещают России продолжать спецоперацию: Лавров

Обязательства РФ по зерновым соглашениям в Стамбуле не запрещают ей продолжать спецоперацию на Украине, уничтожая военную инфраструктуру, это подтвердила ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Республику Конго.

"Наши западные коллеги в принципе уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, <...> который произошел в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели, - сказал Лавров. - И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

Глава МИД РФ также указал, что противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) Harpoon после удара ВС РФ по военной инфраструктуре морского порта Одессы теперь не представляют угрозу для России.

"Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они распложены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части, и целями этими являлись боевой катер Военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокарабельные ракеты Harpoon. Доставили их для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота. Теперь эти Harpoon нам угроз не представляют", - сказал он.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что никаких препятствий по доставке зерна в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями не существует. "И также объективные эксперты подтвердили то, о чем мы говорили с самого начала, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части, никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", - указал глава МИД РФ.