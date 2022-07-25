Индия увеличит военное присутствие на границе с Китаем

Индия увеличивает военное присутствие на своей территории вблизи спорных участков границы с Китаем в восточной части региона Ладакх, перебрасывая туда дополнительные авиационные подразделения и готовясь развернуть там новую батарею зенитных ракет С-400, которую получит в ближайшее время по контракту с РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в понедельник интернет-версия индийской газеты The Economic Times.

Военно-воздушные силы Индии перебросили в восточный Ладакх и развернули на приграничных аэродромах боевую авиацию, в том числе новейшие многоцелевые истребители "Рафаль", приобретенные недавно у Франции, сообщает издание. Также в ближайшие месяцы индийские военные планируют развернуть в регионе, по мере поставки, вторую батарею зенитно-ракетных комплексов С-400 "Тайфун", которые поставляются РФ по контракту 2018 года, говорится в сообщении.

Первая батарея "Тайфунов", уже полученная Индией, развернута в северо-восточной части страны с расчетом на отражение воздушных атак как со стороны Китая, так и Пакистана.

В регионе Ладакх, в котором в 2020 году произошли боестолкновения китайских и индийских войск, самолеты-истребители военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая продолжают регулярно совершать вылеты в непосредственной близости от линии фактического контроля, несмотря на то, что на недавних 16-х переговорах сторон на уровне командующих приграничных военных округов вопрос о прекращении таких полетов обсуждался, сообщает издание, поясняя, что размещение средств индийской авиации и ПВО в Ладакхе вызвано именно этими фактами.

Ранее сообщалось, что 18 июля на переговорах, которые продлились с утра до позднего вечера, индийская сторона в очередной раз предложила Китаю удалить своих военнослужащих и демонтировать их палаточные городки на двух спорных участках границы, где они остаются со времени боестолкновений 2020 года, прекратить полеты китайской военной авиации вблизи спорных участков, а также оговорить возвращение индийской стороне права патрулирования границы на спорных участках. Однако на переговорах стороны не смогли достичь нового значительного продвижения в вопросах урегулирования отношений и разведения войск, только подтвердив некоторые договоренности, достигнутые на переговорах в прошлом году.

В силу отсутствия продвижения в вопросах урегулирования ситуации на границе и в связи с сохранением присутствия на китайской стороне границы развернутых соединений вооруженных сил Китая, Индия также увеличила присутствие своих войск и боевой техники со своей стороны, заявил журналистам 18 июля один из участников переговоров.

Ладакх представляет собой союзную территорию (отдельный регион) Индии, отделенную в 2019 году от ранее существовавшего штата Джамму и Кашмир, граничащую с Западным Китаем, в том числе Тибетом, и с Непалом, и расположенную между горными системами Куньлунь и Гималаи. Регион представляет собой высокогорную местность с несколькими горными перевалами. Ладакх является одним из наименее населенных регионов Индии.