Стал известен слоган Олимпийских игр 2024 года в Париже
Слоган "Давайте широко откроем Игры" станет девизом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба оргкомитета парижской Олимпиады.
Сообщается, что этот слоган также будет использоваться на Паралимпиаде 2024 года.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
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