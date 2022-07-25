Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июль 2022

Стал известен слоган Олимпийских игр 2024 года в Париже

Стал известен слоган Олимпийских игр 2024 года в Париже

Слоган "Давайте широко откроем Игры" станет девизом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба оргкомитета парижской Олимпиады.

Сообщается, что этот слоган также будет использоваться на Паралимпиаде 2024 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]