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Пожарные-спасатели потушили очаги возгорания

Пожарные-спасатели потушили очаги возгорания

 С 23 по 26 июля в Центр управления Национальной спасательной службы МЧС Республики Армения поступило 4 сообщения о пожарах, возникших в зданиях (жилых домах, домиках-вагонах, хлевах и др.), расположенных в разных районах страны и загоревшихся транспортных средствах.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщению МЧС РА, сигналы пожарной тревоги поступали, в частности, в городах Армавир Армавирской области, Ванадзор Лорийской области и в селах Аянист и Абовян Араратской области.

Прибывшие на место пожарные потушили очаги возгорания, возникшие на вышеуказанных участках (всего: 14 квадратных метров), также и загоревшийся автотранспорт.


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