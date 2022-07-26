Студенты Национального политехнического университета Армении прошли стажировку во всех отделах мобильной связи UCOM

В течение трех недель сотрудники различных отделов мобильной связи технического директората компании «Ucom» в очередной раз поделились своими профессиональными навыками, знаниями и ноу-хау в сфере телекоммуникаций с десятью студентами факультета информационных и телекоммуникационных технологий и электроники Национального политехнического университета Армении (НПУА).

Стажировка проводилась в 8 подразделениях, в том числе в отделах планирования и оптимизации радиосети, эксплуатации радиосети (BSS), контроля качества услуг (AQP) и в отделе трансмиссии. Студенты приняли участие в работах по локализации новой станции, определению основных параметров, их интеграции, эксплуатации программного обеспечения станций. Будущие радиоинженеры следили за тем, как обслуживаются системы управления мобильной сетью, анализировали статистику станций, обеспечивали связь между всеми станциями и опорной мобильной сетью, также и международную связь.

Стажировались посредством конкретных программных пакетов: «Провожу драйв-тест, посредством которого изучаю качество и покрытие сети», - отметила студентка Нуне Багдасарян.

«В период стажировки в Ucom мы изучили работу всех отделов: были в радио-отделе, занимались планированием, устанавливали станции, побывали в AQP, отвечали на вопросы абонентов, открывали запросы, перенаправляли их в соответствующие отделы, которые могли бы на более серьезном уровне решить задачи. Мне понравились подразделения радиосвязи и BSS, поскольку там интереснее, и ты глубже осознаешь, какой профессии ты обучаешься, и как будешь работать впоследствии. У нас на курсе 5 студенток, и девушки, и парни учатся одинаково, но по большей части именно девушки хотят работать в Ucom», - рассказала Тамара Погосян, студентка 4 курса факультета телекоммуникаций и обработки радиосигналов НПУА.

Руководитель практики студентов политехнического университета, старший инженер радиосети компании «Ucom» Лилия Усикян и руководитель мобильного департамента Армен Айвазян строго следили за тем, чтобы будущие коллеги научились прослеживать работу станций посредством системы, действующей в режиме 24/7, замечать проблемы, анализировать сигналы тревоги и предлагать решения.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству с Национальным политехническим университетом Армении. В этом году 10 студентов прошли у нас студенческую практику, во время которой познакомились с рядом технических профессий и осознали, как проложить свой карьерный путь в нашей компании, увидели нашу техническую команду, поняли, сколькому могут у нас научиться. Свою практику они провели как в офисе, так и на улицах столицы, проводя драйв-тесты, а также в регионах, посетив базовые станции; представили, как можно применить свои теоретические знания на практике и какие практические навыки им следовало бы развить, чтобы начать реально работать. Полагаю, что это модель взаимовыгодного сотрудничества, потому что именно эти студенты, проявившие высокую вовлеченность и лучшие результаты, являются нашими основными кандидатами на пополнение технических вакансий начального уровня», - сказала Виктория Багдасарян, директор по управлению персоналом и организационному развитию компании «Ucom».

По окончании стажировки при поддержке сотрудников отдела эксплуатации и обслуживания станций компании «Ucom» студенты еще раз посетили один из регионов страны, чтобы понять, как осуществляется обслуживание станций и как происходит замена вышедшего из строя оборудования: антенн, модулей, кабелей, генераторов и аккумуляторов.