Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на информацию, полученную из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ.

Министерство по чрезвычайным ситуациям также сообщает, что на территории Республики Армения все дороги проходимы.

По причине повреждения моста на участке дороги М-3 Лусагюх-Ерасхахун Армавирской области движение на дороге осуществляется по одной полосе, двусторонним движением.