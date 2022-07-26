К сожалению, ПА ОБСЕ все внимание направила лишь на происходящие в Украине процессы: Эдуард Агаджанян

В докладах, представленных на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, армянская делегация инициировала 3 поправки, которые касались и нерешенного вопроса пленных, сохранения культурного наследия, но они не были приняты. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, посвященной годовому отчету о деятельности делегации, заявил глава делегации НС РА в ПА ОБСЕ Эдуард Агаджанян.

Он упомянул, что первый день зимней сессии совпал с событиями в Украине. «С этого момента все внимание Парламентской ассамблеи ОБСЕ было приковано к этому конфликту. Честно говоря, было очень сложно привлечь внимание Парламентской ассамблеи к какому-то другому вопросу, в том числе, конечно, и к процессам, происходящим в нашем регионе», - сказал глава делегации, заверив, что они выступили с докладами о процессах, происходящих в регионе, подробно изложили проблемы, которые еще существуют и требуют разрешения.

Перед летней сессией Эдуард Агаджанян и Мария Карапетян из делегации Армении также отправились в Литву, чтобы встретиться с докладчиком Комитета по политическим вопросам ПА ОБСЕ, литовским депутатом, и представить ему то, что происходит в регионе. Они отметили важность того, чтобы докладчик был подробно осведомлен о том, какие процессы протекают в регионе, и чтобы часть, касающаяся Армении, была бы более объективной.

«На наш взгляд, встреча была очень важной и информативной. Мы думаем, что если бы не эта встреча, возможно, у него было бы неполное представление о том, что происходит в нашем регионе», - сказал Агаджанян.

На летней, заключительной сессии, в рамках которой утверждается годовой отчет, армянская сторона инициировала три поправки, 2 из которых должны были найти место в отчете по политическим вопросам, одна - в отчете по вопросам прав человека.

«Они были связаны с процессами, происходящими в регионе, конфликтом, который практически продолжается с 9 ноября 2020 года, и есть нерешенные вопросы, которые не разрешаются. Эти поправки были направлены на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества и ПА ОБСЕ к нерешенным вопросам», - отметил Агаджанян.

Перед внесением в повестку дня поправки нужно было собрать минимальное количество подписей членов различных делегаций. По словам главы делегации, их поправки изначально пользовались максимальной поддержкой различных делегатов.

«В основном они касались нерешенного вопроса о заключенных, который не решен с 9 ноября 2020 года, хотя в самом трехстороннем заявлении есть пункт об этом. Различные международные организации неоднократно ссылались на него. Мы не видим причин, по которым ПА ОБСЕ должна была отказаться от рассмотрения этой темы. Следующий вопрос касался сохранения культурного наследия, другой касался деятельности Минской группы ОБСЕ и ее важности», - сказал Агаджанян.

Армянская делегация подчеркнула и важность решения арцахской проблемы в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Глава делегации уверяет, что в предложенных поправках присутствовали все основания. Однако ни одна из трех поправок не была принята вследствие небольшого количества голосов. Докладчики обоих комитетов выразили четкую позицию перед голосованием, чтобы оставить текст без изменений. И позиция доклдчика по этим вопросам является определяющей.

«Мы озвучили нашу оценку в самой ПА, в частности, я выступил с осуждением этого решения и обратил внимание всех на то, что, к сожалению, ПА ОБСЕ сосредоточила все свое внимание на одном конкретном моменте: происходящие в Украине процессы. И, по сути, можно признать, что любая другая проблема, конфликты в другом регионе ОБСЕ в данный момент нашим партнерам не интересны. Для нас это неприемлемая практика, это предосудительно. И мы сказали об этом. Это, конечно, вызвало у нас вопросы, нам еще предстоит проанализировать, что послужило причиной всего этого, принимая во внимание также действия, которые мы предприняли перед годовой сессией », - сказал Агаджанян.

Он также подчеркнул, что азербайджанская делегация, по сути, взяла на вооружение тактику обвинений того же содержания. И, по словам Агаджаняна, при таких обвинениях представления партнеров по ПА ОБСЕ могут быть несколько искажены, и в таких условиях сложно выявить действительность.